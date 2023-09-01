教育部一級主管人事大幅異動，新任主管即將在2日上任，其中包含國家教育研究院院長由清華大學教育與學習科技系教授、教育部綜合規劃司司長鄭淵全接任。

教育部於今(1)日舉行國家教育研究院卸、新任院長交接典禮，由教育部長潘文忠監交。

至於新任國教院長部分，日前傳出鄭淵全即將上任時，8月便遭人爆料，鄭在國立新竹教育大學任教時，在期刊論文涉及抄襲學生學位論文，且疑似一稿多投，鄭透過媒體大力否認，但清大依舊啟動調查。

教育部表示，行政院已核定國家教育研究院院長職務由鄭淵全接任；教育部綜合規劃司司長職務由教育部秘書處處長陳素艶接任；教育部秘書處處長職務由教育部秘書處副處長杜國正接任，均將於2日就任。

教育部介紹，新任國教院院長鄭淵全，為高雄師範大學教育學系博士，歷任清華大學教育與學習科技學系教授、新竹教育大學教務長、職業繼續教育研究所所長、教育部師資培育及藝術教育司及綜合規劃司司長等職。新任教育部綜合規劃司司長陳素艶為台北科技大學技術及職業教育研究所碩士，歷任教育部秘書室科長、主任秘書室簡任秘書、督學及秘書處處長等職。新任教育部秘書處處長杜國正為台灣科技大學建築設計系碩士，歷任教育部秘書處科長、基隆市政府秘書、教育處處長、教育部專門委員及秘書處副處長等職。