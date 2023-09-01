燿華31日召開法說會，管理階層雖看淡下半年景氣，預期下半年營收可望與上半年持平，不過點名看好汽車、低軌衛星板、AI伺服器及其周邊高階HDI板三大應用，其中低軌衛星板2024年可望大幅成長50％，而AI伺服器相關則已進入送樣階段。
燿華為老牌PCB大廠，遠赴泰國設廠不落人後，預計相關投資細節將在第四季拍板，設立新廠、投資老廠均為可能選項，產能主力將鎖定汽車板及低軌衛星板。
HDI板廠燿華（2367）今（1）日除息0.3元，除息參考價17.95元，由於息值不高，燿華不到九點半即順利填息，漲幅超過2.5％。
燿華31日召開法說會，管理階層雖看淡下半年景氣，預期下半年營收可望與上半年持平，不過點名看好汽車、低軌衛星板、AI伺服器及其周邊高階HDI板三大應用，其中低軌衛星板2024年可望大幅成長50％，而AI伺服器相關則已進入送樣階段。
燿華為老牌PCB大廠，遠赴泰國設廠不落人後，預計相關投資細節將在第四季拍板，設立新廠、投資老廠均為可能選項，產能主力將鎖定汽車板及低軌衛星板。
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