燿華31日召開法說會，管理階層雖看淡下半年景氣，預期下半年營收可望與上半年持平，不過點名看好汽車、低軌衛星板、AI伺服器及其周邊高階HDI板三大應用，其中低軌衛星板2024年可望大幅成長50％，而AI伺服器相關則已進入送樣階段。

燿華為老牌PCB大廠，遠赴泰國設廠不落人後，預計相關投資細節將在第四季拍板，設立新廠、投資老廠均為可能選項，產能主力將鎖定汽車板及低軌衛星板。