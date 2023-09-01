新北市三重今（1）日上午發生工安意外，1名郭姓工人（52歲）從9樓跌落至2樓陽台，同事發現後立即撥打119報案，警消到場後發現郭男雖有呼吸心態，但失去意識，救護人員立即將他送往醫院急救。
今日上午8時許，郭男在五谷王北街的工地9樓施工時，正打算從陽台跨越至鷹架上，但疑似因重心不穩，從鷹架及陽台中間的空隙跌落，直接從9樓摔落至2樓陽台，同事發現後立即報案將其送醫急救，詳細意外原因警方還在釐清。
新北市三重今（1）日上午發生工安意外，1名郭姓工人（52歲）從9樓跌落至2樓陽台，同事發現後立即撥打119報案，警消到場後發現郭男雖有呼吸心態，但失去意識，救護人員立即將他送往醫院急救。
今日上午8時許，郭男在五谷王北街的工地9樓施工時，正打算從陽台跨越至鷹架上，但疑似因重心不穩，從鷹架及陽台中間的空隙跌落，直接從9樓摔落至2樓陽台，同事發現後立即報案將其送醫急救，詳細意外原因警方還在釐清。
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