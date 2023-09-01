光禹國際表示，第一期南區規劃四大主題「萌寵樂園」、「魔法森林」及「森林冒險樂園」及「咩咩上樹區」。大型綠植已栽種、步道地磚已進場。民眾可以看到樹冠層之間滑行索道，高空體能設施、樹上的空中平台均完成興建，提供民眾森林冒險樂趣。

光禹國際聲明，與嘉義縣政府簽訂的投資契約第一期（南區），約定開業時間為2024年7月，但為使園區一期的咩咩上樹原野樂園能提早跟嘉義縣民見面，已提前至今年底完工，目前自國外引進60多隻萌寵動物均在園區孵育中。

不同於一般森林探險樂園，嘉義Holopark羊角藝術村園區中規畫11米長的主題餐車、有BBQ燒烤、集結異國風味主題餐，打造盛大的餐車嘉年華等，民眾體驗在此野餐樂趣，打造國內前所未有的羊角村渡假體驗。

嘉義縣政府通過的興辦事業計畫中關於園區1-4期的開業時間計畫，第一期預計開業為2024年7月，但與嘉義縣府文觀局多次溝通，團隊連決定提早開幕、並與故宮南院以套票方式推出，帶動觀光人潮，創造雙贏。

光禹國際以全息互動、AR/VR數位科技在嘉義打造文化旅遊的園區，提升嘉義地方文化整合應用，開創嘉義縣文化科技觀光產業新紀元。第二期透過最新全息及數位科技規劃世界聯合沉浸藝術中心、親子互動多媒體、光影水樂園等建設，更在園區內闢建ESG相關的設施。