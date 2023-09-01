近日美國多家媒體報導，台積電亞歷桑那（AZ）廠爆發勞工爭議。節目《關鍵時刻》昨（31）日指出，台積電在亞利桑那遇到了困難，當前進度大概慢了半年，美籍勞工對於台積電及其承包商皆表達不滿的態度。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，台灣「邊做邊改」的模式，讓美方工程師接受不了。

《關鍵時刻》節目主持人劉寶傑稱，由於亞歷桑那廠進度延宕，台積電當時派500名工人到美國去組裝，盼能讓進度提前，結果美國工人就投書媒體抱怨，「台積電根本在欺負我們，在看不起我們，在壓制我們」。

劉寶傑進一步指出，現在台灣要關注的是，不只當地工人反彈，衛報、華爾街日報也以工人立場進行報導，甚至內文還引用工人說法，「我認為必須把台灣（台積電）承包商請出去，因為他們不熟悉在美國蓋廠。」

對於台積電亞利桑那廠的困境，吳子嘉認為，最大的紕漏就是美國施工方式跟台灣施工完全不一樣，美國的安全規則也跟台灣的安全規則完全不一樣。他稱，台灣工程講得好聽叫模組化，但實際上就是亂搞。美方都是照工程規定的標準，會先有設計圖，採購完了做細部設計；然後有設備安裝圖，最後設備安裝完成有完工圖，這也就是未來的維修跟保養手冊，是一系列要完成的。

吳子嘉接著強調，但按照台積電的模式，就是「邊做邊改」，雖然這也是台積電最大的競爭力，但「邊做邊改」可不只是工程上而已。吳透露，據他曾經當過台積電廠長朋友說，台積電是在生產線修改設備，馬上提升性能，沒有在搞工程規則這套，「成功就成功，失敗就算了，這就是Trial and error，完全在試驗跟錯誤中不斷修正，找到一個最快的方法出來，當美方還在畫圖、還在研究法規，台積電成品已經做出來了。」

不過吳子嘉也指出，正因為台積電這種模式，才讓美方工程師害怕「本來裝好了，又要修改」的事情發生。吳強調，美國工人不像台灣人配合度高，工程說改就改，他們一看到廠商要修改，就會找律師、寄律師函，其中甚至有人還會寫黑函。