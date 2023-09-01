蘇拉颱風前腳剛離開，輕颱海葵正逐漸逼近台灣，氣象局將於今（1）日午後發布海上颱風警報，不排除直撲北台灣，目前海葵颱風位於新北市東南東方920公里海面，以時速19公里西北西方向移動，7級暴風半徑120公里，預估明後兩天為北海岸及山區帶來豪雨及強陣風。

新北市副市長劉和然今天上午召開海葵颱風新北市災害應變中心整備會議，聽取颱風動態分析及災害潛勢分析，指示市府各局處及區公所加強戒備，做好應變作為及提升為二級開設之準備工作，要求防災團隊落實防颱整備。

劉和然指出，除原有疏散撤離機具盤整，收容安置場所整備，易致災及易成孤島地區的預防性避難，廣告招牌、工地鷹架塔吊、路樹、電桿掛纜強固外，並利用各項多元管道加強宣導防颱措施，呼籲民眾勿前往山區、河岸或海邊易生災害危險地區，及從事登山溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動。

新北市政府提醒，海葵颱風路徑與卡努及蘇拉颱風不同，移動方向再度南修，直撲北台灣而來，預估帶來豪大雨及強陣風，且適逢天文大潮，北海岸、東北角沿海及低窪地區，應嚴防長浪及海水倒灌。

新北市府強調，市民謹記防颱六不三要原則，周末應避免外出至山區、河岸或海邊遊玩，有關新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」、「新北災訊E點通」、及「新北市防災宣導互動網」查詢。