男子大直汽車旅館開毒趴 傳播小姐吸毒休克不治

北市一名29歲張姓女子，今年6月清晨6時許，被人送到內湖三軍總醫院急救，院方發現張女疑似因為吸毒休克遂通報警方調查。

警方到場了解，發現39歲黃姓男子在前一天上午7時許，開車入住大直植福路汽車旅館開毒趴，並使用微信向傳播公司叫來張女，兩人各喝了5包毒咖啡包及K他命，過程中並未發現異狀，直至隔天清晨5時許，黃男發現張女臉色蒼白無呼吸心跳，趕緊將她載到三總急診室急救，黃男供稱，當時是因一時緊張，所以沒有報警及通知119。

警方檢視旅館房間，確認現場無打鬥痕跡，門窗沒有外力侵入痕跡，垃圾桶內遺留有施用過安非他命咖啡包殘渣袋共12包，及摻有K他命殘渣袋4袋。

張女送醫搶救後，仍一直昏迷不醒，呈現植物人狀態，一個月後家屬忍痛拔管，表示暫時保留告訴權利，暫不提出刑事告訴。全案後續依毒品罪嫌送辦。

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