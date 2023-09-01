美國財政部今天表示，財政部長葉倫（Janet Yellen）將於9月7日到10日飛往印度新德里，參與20國集團（G20）領袖峰會，這是她10個月來第4度訪問印度。

路透社報導，葉倫將聚焦經濟、氣候和烏克蘭等議題。美國財政部表示，葉倫有意讓峰會聚焦在強化全球經濟和支持中低所得國家，包括力推債務重組、多邊發展銀行（MDBs）的發展，以及建立國際貨幣基金（IMF）信託基金資源。

財政部還說，葉倫將持續為推動世界銀行（World Bank）和其他多邊銀行的進化建立動能，強化融資能力，以助開發中國家潔淨能源轉型、對抗種種流行病、脆弱性及衝突。

財政部估計，銀行業者可於未來10年新提供融資2000億美元，相關資產負債表措施目前有些在實施或在討論中。

財政部說，葉倫也將召集美洲的G20盟友維持對烏克蘭經濟支援，並且使俄羅斯為持續在烏克蘭戰爭增加成本。這包括支持七大工業國集團（G7）帶頭對俄羅斯石油出口設定價格上限，以及在面對烏克蘭穀物出口受限下致力強化全球糧食安全。

與此同時，財政部表示，葉倫將致力深化美國與印度雙邊關係。葉倫去年11月曾率先形容印度是「友岸外包」（friend-shoring）的重要目的地之一，為美國投資和供應鏈替代中國的角色。

財政部的聲明並未提到特定雙邊會議。

葉倫去年在印尼G20峰會場邊曾會晤時任中國人民銀行行長易綱，最近幾個月與其他中國高階官員有數場面對面會談，尋求緩解美中緊張關係，7月也曾訪問北京。