海葵颱風路徑詭異，步步逼近北台灣，威脅大台北地區機會增大，也可能挾帶豐沛雨量，翡管局長林裕益表示，1日上午翡翠水庫預降水位，控留27％庫容蓄洪，翡管局則說，此庫容蓄洪量超過9000萬噸以上，足以承受350毫米降雨量，可發揮蓄洪防災功效。

林裕益指出，每年7至9月颱風最為頻繁，在這防汛期間，翡翠水庫控留20％到30％的餘裕庫容，有利截留蓄積上游北勢溪洪水，調降水庫下游新店溪的洪峰流量，減免中、下游地區水患問題。

林裕益說明，前次颱風蘇拉外圍環流，為翡翠水庫集水區帶來70毫米降雨量，這次因應海葵颱風來勢洶洶，1日上午翡翠水庫預降水位，調控預留蓄洪庫容，目前調控水位距離滿水位有10公尺多，控留27％庫容。

翡管局表示，至於海葵颱風可能帶來豪雨洪水，目前翡翠水庫調留的27％庫容，足以滯留新店溪上游北勢溪流域，廣達303平方公里的洪水，蓄洪量超過9000萬噸以上，足以承受350毫米降雨量，颱風豪雨時，將可發揮蓄洪防災的功效。

翡管局水庫操作科長林保隆則表示，因應颱風海葵，翡翠水庫已完成各項防颱整備工作，並24小時密切注意颱風動態機動應變，各工作崗位執勤人員已就定位備戰，依指令審慎操作水庫閘門，即使颱風帶來超大雨量，水庫也會適時調節安全放水，減免下游水患。