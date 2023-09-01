鐵警刑大鑑識人員與台鐵人員共約10多人，1日一早前往富岡機廠，就第7、8節車廂再次搜查。（蔡明亘攝）

鐵警鑑識人員先全場錄影存證後，展開搜查行動，逐一從車廂內拿出遺留物。（蔡明亘攝）

鐵警刑大鑑識人員從車廂內搬出一台疑似電動輔助車。（蔡明亘攝）

鐵警與台鐵人員1日上午重啟太魯閣408車次車廂搜查，現場人員祭拜後開始搜查。（蔡明亘攝）

台鐵太魯閣號408車次2021年發生事故釀49死、213傷慘劇，損傷最嚴重的第7、8節車廂放置於桃園富岡機廠保存。交通部邀日本專家學者訪台交流，昨日到富岡機廠悼念與勘查，豈料罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君竟在車廂中發現疑似頭蓋骨。對此，鐵路警察局刑大鑑識人員1日到場重啟搜查。

鐵警刑大鑑識人員與台鐵人員共約10多人，1日一早前往富岡機廠，就第7、8節車廂再次搜查，檢查車上是否還有相關遺留物，罹難者家屬委任律師凃冠宇也到場陪同。鑑識人員先全場錄影存證後，展開搜查行動，逐一從車廂內拿出水瓶、電動輔助車還有電線等遺留物，一一拍照後收集起來。

凃冠宇指出，今受太魯閣罹難者家屬委任來看現場，昨天發現疑似有頭蓋骨，家屬第一時間聽到消息非常震驚，驚訝怎會有這種情況，前面程序有檢調、運安會甚至到台鐵手上，應該都會有細部釐清和整理，好像都沒有看到，質疑「可能在前面程序有所疏失」。

凃冠宇也說，今天會同檢調再確認一次，看到底還有什麼東西遺留在車廂內，家屬也希望，看看有沒有親人的東西還在裡面，至於那塊疑似頭蓋骨已經交給警方，還需要進一步確認是否為頭蓋骨。