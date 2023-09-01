國防部今年6月底完成採購美製「火山陸上機動布雷系統」，金額約45億4054萬元，原本預計2029年年底前全數交運，並部署於陸軍北中南3個軍團的工兵群。根據國防部送交立法院113年度公開預算書，說明我國共採購14套，7套將在今年年底前先運交台灣，後續7套會在115年運抵台灣。

這項俗稱「火山」的「火山陸上機動布雷系統」，代號「九陣專案」。陸軍曾公開說明，會利用火山地雷的機動布雷特性，在判明共軍登陸路線後再做布置，且火山布雷系統是戰防雷，浮布在整個地面上，戰後也有定時自毀與易於辨識回收的特性，降低最大人員誤傷率，不會變成地雷島。

美方去年12月宣布14套火山布雷系統對台軍售案，總金額1.8億美元（約新台幣54.5億餘元），包含火山布雷系統、M977A4重型卡車、M87A1反戰車地雷，以及M88、M89訓練用地雷等。

根據國防部預算書金額，14套系統約48.9億，從111年118年分別編列預算。

前陸軍參謀長，現任十指揮官章元勳中將曾公開表示，火山布雷系統有幾個特性，有智慧型的定時自毀、易於辨識回收以及快速機動布雷的特性。

章元勳解釋，定時自毀就是說，除了磁感應、戰甲車輛碰到感應之後會炸毀，設定的時間也可以自毀，就是說如果沒有用到，特定時間內做焚毀的動作。機動布雷部分，則是該系統不需要廣正面或長時間的布雷，可以判明敵軍登陸的地點、行動路線上的區域，做精準有效布置；且戰防雷是浮布在整個地面上，非常易於回收及辨識，不是傳統布雷是廣區域埋在地底下的。