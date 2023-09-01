47歲的田姓男子日前開車行經彰化市，遭警攔查，竟當警察面前將1小包毒品強吞下肚，隨即被警方管束及催吐，並被送醫；然醫師得知原委後淡定表示讓其行排洩出來即可，檢查後田嫌無大礙，訊後被依毒品等罪嫌移送法辦。

彰化警分局員警在8月29日凌晨於彰化市崙平北路路段執行巡邏勤務時，發現47歲田姓男子駕駛自小客車邊開車邊吸食香菸，有交通違規，予以攔查。

警方要求田男下車將菸頭熄滅，見其神情緊張，詢問身上是否有違禁品，田男否認並從口袋拿出施用過毒品的針頭，丟在地上，因被發現毒品器具，田男突然從包包拿出1小包毒品，情緒失控往嘴巴裡塞進吞入。

因田男明顯有自傷之虞，員警及支援警力立即將其管束，並通報119救護人員至現場，將其送往醫院治療。

警方在現場繼續搜索，同車64歲陳姓車主同意並配合搜索，警方從車內查獲安非他命、海洛因等毒品，以及CO2空氣鎗1把、4.5mm尖頭彈。警方追查發現所扣得證物均係田男所有，依法將其逮捕，依照《違反毒品危害防制條例移》送彰化地檢署偵辦。

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