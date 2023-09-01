林姓女子2019年穿著「一條線」比基尼，在菲律賓長灘島遊走，因此遭菲國警方罰錢，台灣婦產科名醫鄭丞傑在臉書上評論此事，且電視台也有相關報導，林女對鄭及電視台記者等提告各求償60萬元，最高法院駁回上訴，認定這些言論受憲法言論自由保障，判決駁回林的訴訟請求確定。

當時20多歲的林女與男友在長灘島玩「大冒險」，穿的比基尼幾乎只有一條繩子，勉強遮住3點，當地人發現後，覺得林女「穿著太淫穢」，偷拍傳上網後引發軒然大波，林女因此被菲警關注並挨罰，菲國媒體報導後，引起台灣社會關注。

但林女提起民事求償訴訟主張，東森電視台及郭姓記者就事件刊登之報導內容，設置超連結，供人得以點擊觀看影片，且不實記載當地馬來鎮警察局長之陳述，而違反個資法規定，不法侵害她的隱私權及名譽權。

林說，鄭在網路臉書以個人帳號發布公開貼文，並附上她與男友在菲律賓長灘島之照片，以歧視、侮辱之言行，對其為性騷擾，林女請求法院判決鄭及電視台等各賠償她60萬元及刊登道歉啟事，但遭一審台北地方法院判決駁回，林不服提上訴。

二審台灣高等法院認為，東森電視台記者報導前，已綜合國內外媒體報導內容，始引述馬來鎮警察局長之陳述，業盡合理查證之責，並未不法侵害林女之名譽。

此外，高院指出，鄭男本於其婦產科醫師之經驗，以戲謔之方式，就事件表達吾人應適應時代之變化，為個人言論及意見之表達，並非對林女實施違反其意願而與性或性別有關之行為，仍屬憲法保障言論自由之範圍。

高院認為，鄭的言論沒有逾越一般社會生活所允許之法秩序範圍，鄭的貼文，並非對於林女性騷擾之言行，也未不法侵害上訴人之名譽，判決免賠也不須刊登道歉啟事，林不服提上訴，最高法院駁回確定。