俄羅斯瓦格納傭兵團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前墜機身亡，遺體已於8月29日安葬在聖彼得堡。不過與瓦格納集團有關的Telegram頻道「灰區」（Grey Zone），卻在隔天（30日）發布一段普里格津的影片，片中他親口表示自己「一切安好」，再度引發各界揣測。

根據路透社、《紐約郵報》報導，在這段26秒的短片中，普里格津穿著他的招牌迷彩服，頭戴迷彩帽，坐在行駛中的車內，對著鏡頭說：「有些人在討論我是否還活著、我現在過得如何——現在是2023年8月下旬的週末，我人在非洲。」

他接著表示：「我想對那些討論要消滅我，或八卦我的私生活、我賺了多少等等的人說，這裡一切都好。」一邊揮了揮手。

❗️ The last video of Prigozhin



He drove around Africa in an SUV with a window for return fire. Ironically, in the recording he talked about the rumors of his liquidation - assured that everything was fine.



"For those discussing whether I'm alive or not, how I'm doing... It's… pic.twitter.com/97nOTZIUO3 — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2023

在Telegram頻道「灰區」發布的最新影片中，普里格津的裝扮與他21日在非洲拍攝的影片相同。（美聯社）

外媒無法核實這段影片拍攝的確切位置或日期，不過由於普里格津提到「週末」，研判當時應該是8月19、20日其中一天，就在他去世幾天前。據《華爾街日報》報導，普里格津早已練就一身「匿蹤」本領，運用替身和偽裝來避險，傳出空難消息後，外界也紛紛猜測普里格津可能「假死」。

此外，「灰區」頻道稍早也上傳普里格津與一群年輕黑人男子在非洲的合影，並提到這是在他在中非共和國拍攝的，接下來就將「啟程前往俄羅斯」。這些身影的拍攝時間雖然都在墜機前，但卻選在葬禮後公開，似乎是在營造普里格津「還活著」的跡象。