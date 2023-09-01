國民黨總統參選人侯友宜接連拋出80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，取消巴氏量表，可直接申請外籍看護工，獲得好評，行政院長陳建仁昨（31）日在院會指示衛福部、勞動部研議多元認定方式。對此，資深媒體人謝寒冰直呼侯友宜達成不可能的任務，沒成為史上首位還沒當選總統就兌現政見的人。

侯友宜29日表示，當選總統後將重新檢討巴氏量表，讓80歲以上的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護；30日再加碼「70到79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，盼減輕家屬照護負擔。

然而，陳建仁昨則在行政院會指示，研議符合照顧事實且簡政便民的多元認定方式，不分年齡、不分疾病型態或經濟能力，讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

謝寒冰今對此在臉書發文恭喜侯友宜達成不可能的任務，成為史上第一位還沒當選就兌現政見的總統候選人。網友則表示「另類的抄襲」、「侯請趕快多提一些政見，民進黨會很忙」、「應該常常選總統，不然有些議題沒選時都裝死不管」、「執政七年廢到政策要抄別人」、「不要臉到極點的民進黨，過去七年啥都不做，對手一說就開放，這種黨還投的下去的人真的沒藥醫」。