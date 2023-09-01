台積電董事長劉德音說「政府說2025年不缺電，我們只能相信」，根據啟思民本基金會最新民調，65.1％的民眾認為台灣有缺電的問題，但僅有45.2％民眾表示支持調漲電價，35.6％民眾可接受10％以內的漲價幅度，另外，61.7％民眾認為台電鉅額虧損，主要是因為民進黨政府錯誤的能源政策。

啟思民本基金會董事長江啟臣今舉行能源政策調查發布記者會。民調顯示，65.1％的民眾認為台灣有缺電問題，其中45.0％認為非常嚴重，認為完全不缺電僅有17.9％，交叉分析發現，泛綠政黨支持者，僅有18.4％認為有缺電的問題。

台電今年虧損將高達新台幣4000億元，除政院明年度將編列1000億元辦理增資避免破產外，也需要有序調漲電價，但僅有45.2％民眾表示支持調漲電價，52.9％反對，交叉分析，泛綠政黨支持者有高達78.4％支持調漲電價，與政黨支持有一定程度相關。

民眾對於電價調漲接受度也偏低，台電指出「若要完全反映發電成本，台灣平均電價至少要上漲約26％」，以現行每度3.11元平均電價為基準，要調漲到將近4元，對於可以接受電價的漲幅為多少？有36.8％民眾表示電價完全不能調漲，35.6％民眾可接受10％以內的漲價幅度、11.0％民眾接受11到20％漲幅。

針對「台電鉅額虧損，主要是因為民進黨政府錯誤的能源政策」是否同意，有61.7％民眾同意，其中56.0％非常同意、5.7％還算同意，25.2％完全不同意、11.6％不太同意。

本次民調由啟思民本基金會執行，調查對象為全國20歲以上網路人口，調查時間自8月28日至29日，有效樣本1125份，在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.92％內。

抽樣方法則是以FB廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區、教育程度。採用比例估計法，母群體參數依內政部最新之人口數據，針對本次調查蒐集資料，以反覆加權法(Raking)進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡、地區、教育程度特徵符合全國母體結構。