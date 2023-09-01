在稍早前的一般交易時段，戴爾收漲0.99%，報56.24美元。

該PC大廠的業績報告是科技支出慘況可能即將結束的最新跡象。此前，主要網路設備公司思科（Cisco）也公布了意外強勁的上季營收。

由於大型科技公司持續擴大在AI方面的投資，戴爾的PowerEdge伺服器以及與輝達合作的生成式AI設計的需求可望升高。營運長Jeff Clarke表示，AI已經展現它是一個長期的助力，我們產品組合的需求將持續成長。

戴爾公布第二財季（截至8月4）營收年減13%，為229.3億美元，但遠優於市場預估的207.8億美元。經調整後每股盈餘年增4%，為1.74美元，亦遠超出市場預期的1.13美元。

第二財季伺服器與網路部門營收季增11%，為42.7億美元，戴爾表示，這主要受AI優化伺服器需求成長所帶動。

含消費者與商用電腦事業的「客戶解決方案集團」（CSG）第二財季營收年減16%但季增8%，為129.4億美元。

Gartner分析師Mikako Kitakawa表示，在這個充滿挑戰的市場環境中，戴爾「客戶解決方案集團」還能保持7.5%的營利率，這樣的表現相當令人驚豔。

戴爾預估第三財季營收介於225億～235億美元，優於市場預估的216.7億美元。每股盈餘預估為1.45美元加減10美分，市場預期為1.38美元。

戴爾最新預估全年營收介於895億～915億美元，每股盈餘6.30美元加減20美分，市場預估其全年營收為869億美元、每股盈餘為5.56元。