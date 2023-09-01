知情人士透露，在9月13日訂價後，緊接著Arm在隔天就會開始交易。因美國時間4日是國定假日勞動節，故路演時間預定在4日之後開始。但此IPO尚未完全定案，一切還是會有變數。

這家即將上市的矽智財大廠，希望能籌資50億至70億美元，市值屆時可能一下子會來到600億至700億美元，但也有可能在500億至600億美元之間。同時，孫正義不想一下子就釋出超過10%的Arm持票。

在旗下願景基金去年大虧，且重寫新高紀錄的300億美元後，這位Arm母公司軟體銀行的創辦者，可以因這次Arm重新掛牌而得到一筆不小的報酬。根據了解，蘋果、亞馬遜、NVIDIA、三星電子，甚至台積電等科技大廠，都蠻想當Arm的大股東。

彭博社指出，原本軟銀計畫想藉Arm這次上市籌到80億至100億美元資金，但在惜售心態之下，決定日後看能不能再賣出一個更好的價錢。8月時，軟銀據傳已買下願景基金一號Arm的25%股份。