盤面上權值股無力，AI略顯疲軟，電子股仍為盤面主流，DRAM、被動元件等接棒點火。現階段市場漸漸回歸經濟面，短線預估走勢維持區間格局。

權值股部分，今日並未發揮穩盤作用，略顯群龍無首，台積電(2330)開低震盪，股價最低觸543元，其後翻紅小漲，稍早股價位居5日及月季線之下；聯電(2303)開高上漲，早盤漲幅在1%以內；聯發科(2454)震盪開出，股價在700元以上進行5日線攻防。另外，鴻海(2317)、大立光(3008)多在盤上狹幅震盪。

市場關注的AI概念股，今略顯疲弱，緯穎(6669)因輝達晶片禁售中東的消息遭美國商務部否認，盤中股價震盪於平盤附近，廣達(2382)、技嘉(2376)開高走低，盤中分別下挫3%、1%，緯創(3231)、光寶科(2301)開低震盪，盤中跌幅分別逾4%、2%，英業達(2356)跌幅達3.5%；半導體相關AI今日相對強勢，世芯-KY(3661)、創意(3443)早盤漲幅在1.5%~2%，惟盤中漲幅收斂，2檔目前均翻黑。

今日電子股仍為盤面主流，題材各自點火，DRAM、被動元件、CCL族群表現突出。DRAM由南亞科(2408)開高走高，一度大漲逾4%，華邦電(2344)漲幅逾2%，旺宏(2337)早盤也上漲逾1.5%，惟盤中翻黑下跌逾1%。被動元件華新科(2492)早盤不久即攻上漲停，凱美(2375)大漲逾6%，國巨(2327)、禾伸堂(3026)漲幅約3%。

分析師認為，綜觀本周台股大部分多落在16500-16800點之間震盪，走勢維持區間格局，惟隨著短均與月線逐漸接近且趨於糾結，加上時序進入9月，Nvidia(輝達)財報落幕後，市場將回歸經濟面，推估多空即將攤牌、盤勢蓄勢待變。此外，近期公布的數據顯示美國通膨趨向溫和，緩解市場對聯準會持續升息的擔憂，考量權值股連動美股且影響指數甚大，建議持續關注電金權值股走勢，並配合外資、投信等法人籌碼動向，再做出進一步判斷。