停航3天台東離島航班今天才恢復運行，今天下午又因颱風取消。（蔡旻妤攝）

停航3天台東離島航班今天才恢復運行，今天下午又因颱風取消。（蔡旻妤攝）

蘇拉颱風遠離，停航3天台東離島航班今天才恢復運行，不過海葵颱風逼近，船公司宣布今天下午至3日的船班全部取消，有遊客上船後，得知明後天停航趕緊下船，也有人不畏颱風繼續遊程。

「有點掃興但沒辦法，只好改行程了」原本準備前往綠島遊客說，一行人才上船就被告知因颱風影響，明後天停航，擔心被「關島」立刻決定取消綠島行程，下船改在台東其他地方玩。

不過有遊客仍堅持前往綠島，新竹來的遊客說，反正就是要在綠島待3天，3天後再說了。另位遊客也表示，沒有想這麼多，颱風總會過嘛！都來了，要是停航再看看怎麼辦。

而運送島上物資的車輛一早也在富岡漁港碼頭排隊卸貨，船公司說，今天運送的物資比平常的量還多，因為店家擔心之後颱風又要停航，就準備5到7天的量，「希望颱風不要再來了」。

此外，龍鴻公司公告台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼的船班自9月1日下午2點45分起至9月3日止全部取消。另1家大發公司尚未公告停航訊息。