印度「光輝」（Teja）輕型戰機正換裝俄製「紅星」（Zvezda）K-36彈射座椅，以規避英國禁運。

印度一心要出口「光輝」（Teja）輕型戰機，搶阿根廷戰機大單，為了排除障礙，將設法大膽換掉英商馬丁貝克（Martin-Baker）的彈射座椅，改用俄製K-36座椅。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）8月31日報導，自從1982年英阿爆發福克蘭戰爭（Falklands War）後，英國就持續對阿根廷實施武器禁運。倫敦先前施壓供應商，取消和阿根廷的交易，甚至禁運關鍵英國零組件，以破壞阿根廷戰機軍購案。而印度這項戰略性調整，在於突破英國的相關禁運。

印度駐阿根廷大使巴蒂亞（Dinesh Bhatia）和阿根廷空軍司令艾薩克（Xavier Isaac）8月30日舉行了重大的外交會議，而會中的焦點在於透過阿根廷採購印度「光輝」戰機和無人機，以擴大雙邊關係。不過，丹麥皇家空軍二手美製F-16，還有中國和巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機也都在積極搶單。

而俄羅斯米格（MiG）系列戰機和蘇愷（Sukhoi）30 MKI上都安裝了「紅星」（Zvezda）K-36彈射座椅，為軍史上重要的航空創新。早在1960年代末，俄羅斯就為米格（MiG）-25打造了「紅星」K-36 D彈射座椅。

戰機彈射座椅

而一位國營印度斯坦航空有限公司（HAL）官員證實，他們的確將具體方案提交阿根廷。事實上，改裝座椅的作業已展開，這顯示了相關努力的重大進展。

而在戰機彈射座椅市場，馬丁貝克的1.7萬產品遍及全球84國，用在54款各式戰機上，影響力有增無減，在西方世界的霸主地位尤其明顯，控制了高達75%的市場。而它主要的市場分布在美國、南韓、德國、義大利和法國。