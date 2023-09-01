媒體人臧家宜上月31日在臉書公開錄音檔，指控鴻海創辦人郭台銘十多年前受訪時曾罵蔡英文總統是「老處女」。而日前民眾黨總統參選人柯文哲也曾陷入仇女言論，兩人現在都被議論是否「厭女」，對此國民黨總統參選人侯友宜表示，他們講什麼內容我真的不清楚，不過他這一生在公職生涯，都以保護人民生命財產為他一生信念，尤其是婦女以及性別平權。

臧家宜在臉書提到，前衛生署長楊志良日前因「為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文」這番話，被外界批評，郭台銘立即切割並稱楊志良有些脫。臧家宜質疑，郭台銘在十幾年前接受她訪問時，大罵蔡總統是老處女，「請問郭台銘要不要出來向婦女們道歉？」

侯友宜恰巧今上午出席新北市婦女會第24、25屆理事長交接典禮，會前受訪被問到郭柯都有厭女言論，侯友宜表示，他們講什麼內容我真的不清楚，不過他這一生在公職生涯，都以保護人民生命財產為他一生信念，他一定全力以赴，完整照顧婦幼的安全，也讓性別平權都能做到，讓國家所有人都能夠平安，這也是他的目的。

不過記者再問到侯郭會面一事，侯友宜面露不耐，再次強調，當時因為郭董再三要求，不對外說明，現在既然郭董自己說了，就請大家去問郭董，到底時間地點方式，「請大家都去請教他」。至於民眾黨批郭台銘霸王硬上弓，侯則說，民眾黨相關意見不便評論。

至於侯柯配有無可能，侯友宜說，以前到現在他就是國民黨總統徵召的候選人，從頭到尾態度始終不變，會堅定步伐跟信念，團結力量贏得勝選。