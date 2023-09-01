鐵警刑大鑑識人員與台鐵人員1日重啟太魯閣號408車次第7、8節車廂搜查。（蔡明亘攝）

台鐵太魯閣號408車次2021年發生事故釀49死、213傷慘劇，損傷最嚴重的第7、8節車廂放置於桃園富岡機廠保存。由於昨天在車廂內發現一塊疑似頭蓋骨，鐵警刑大與台鐵人員1日集結在富岡機廠重啟搜查。罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師凃冠宇表示，截至上午11時已搜完第8車廂前半段，初步了解，今又找到4塊疑似頭蓋骨。

鐵警刑大鑑識人員與台鐵人員1日齊聚富岡機廠，再次搜查太魯閣號事故第7、8節車廂。凃冠宇指出，截至上午11時，已搜完第8節車廂的前半段，為當時事故衝擊較嚴重的範圍，初步了解，遺骸部分還有再找到約4塊疑似頭蓋骨，其餘大宗都是罹難者的遺留物，例如電子產品、手機和皮包等，較大型的則有乘客的電動代步車。

凃冠宇表示，家屬方面看到這些遺留物，大家都蠻難過，畢竟事發過這麼久，還能看到自己家人的物品，對大家來說都有點觸景傷情，當然也感到憤怒。目前看起來，對刑案部分較不會有影響，但確實對家屬的心情影響相當大。