國民黨立委王鴻薇召開「教育界蒙塵？民進黨抄襲國家隊再加1？」記者會，揭發鄭淵全抄襲自己學生的論文，還一稿多投。（國民黨提供）

國家教育研究院院長由清華大學教育與學習科技系教授、教育部綜合規劃司司長鄭淵全接任，交接典禮今舉行。不料今國民黨立委王鴻薇也召開「教育界蒙塵？民進黨抄襲國家隊再加1？」記者會，揭發鄭淵全抄襲自己學生的論文，還一稿多投。她說，鄭淵全升官前就有人檢舉，教育部卻還是讓他高升，但涉嫌抄襲的鄭淵全，有資格跟人談教育嗎？

王鴻薇說，鄭淵全投稿到《新竹教育大學學報》的「國小校長在校本課程發展的課程領導作為及其相關問題之研究」一文，拿去iThenticate軟體比對分析，竟然跑出79％相似度， 用人工比對， 鄭淵全的投稿竟然和自己指導學生論文出現高度的抄襲。更誇張的是其實今年8月初就有人爆料鄭淵全抄襲，但是教育部還力挺他升官，不曉得他的背景多硬？

王鴻薇補充，鄭淵全抄襲自己學生論文資料相當明確，他指導的在2006年6月出版的國立新竹教育大學「台中縣市國小校長課程領導角色知覺與踐行關係之研究」碩士論文，研究生為吳慧真，與他在2006年9月刊出的《當代教育研究季刊》「國小校長課程領導角色知覺與作為之研究」一文相似度極高，其中學生吳慧真論文26、27、28頁被鄭淵全抄得乾乾淨淨，連學生已經在論文聲明是「自己彙整」的資料製表，也慘遭鄭直接擷取使用，而且外國學者見解之中文翻譯均相同。

王鴻薇表示，鄭淵全投稿雖有大量引用，學生的名字卻未列於共同作者、也未引用，完全就是老師竟然抄襲學生並獨佔學術成果。後續鄭淵全食髓知味，竟然將這一份抄襲學生的《當代教育研究季刊》的文章，一稿多投，又於2008年又拿去投稿《新竹教育大學學報》「國小校長在校本課程發展的課程領導作為及其相關問題之研究」，而且根據iThenticate系統資料，以新文比舊文，相似率32％；以舊文比新文，相似率43％，文章內容更是數據相同、圖表幾乎一模一樣，請問這樣的文章到底有甚麼學術價值可言？涉抄襲的鄭淵全有資格跟人談教育嗎？

國民黨副發言人呂謦煒表示，民進黨的抄襲國家隊斑斑可考，從前新竹市長林智堅、前宜蘭市長江聰淵、立委蔡適應、行政院副院長鄭文燦、民進黨客家部主任蔣絜安到賴清德競選總幹事潘孟安，要不是被撤銷學位，就是被認證違反學術倫理，現在又多一個鄭淵全。而鄭淵全的情節尤為可議，因其屬於教育部官員，本應受到最高標準檢視，更應該要有以身作則給下一代小朋友，結果難道民進黨政府給下一代的示範是抄襲別人的作業沒事、剽竊別人的東西的人還能升大官？為什麼教育部長潘文忠要急於用這樣一位有抄襲爭議的人當國教院長，鄭淵全的背景到底有多硬？

呂謦煒質疑，回顧民進黨政府對待教育的歷史，從換了三個教育部長的卡管案，硬是不讓合法遴選出的台大校長就任，嚴重傷害我們的大學自治與高等教育，現在讓具抄襲爭議的人擔任國教院長，也將傷害我們的基礎教育、國民教育。在自己的子弟兵被認證論文抄襲時，民進黨總統參選人賴清德曾說「民進黨對學倫高標準不變」，難道讓有學術爭議的人升官荼毒我們的孩子，就是民進黨對學倫的「高標準」嗎？