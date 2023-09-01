傳統認為農曆七月是鬼月，諸事不宜，許多民眾不僅忌諱在這個月份就醫，甚至希望推遲重大手術，但恐因此延誤了病情，導致憾事發生。振興醫院院長魏崢近年調查發現，2943名患者接受心臟手術後，死亡率約4.0％，其中196人於農曆七月接受手術，死亡率低於整體，僅2.6％。

根據魏崢的觀察，2013年到2017年間，該院共有2943名患者接受了心臟的大手術，整體死亡率約為4.0％，其中有196位患者是在農曆七月接受手術，死亡率卻低於整體，僅為2.6％；而26位患者在黑色星期五（13號星期五）接受手術，沒有人死亡。

調查結果顯示，在這些特定月份或日期進行手術的死亡風險，並未高於其他時間段，大大挑戰地了長期以來文化習俗的觀念。魏崢表示，由於有不少患者忌諱農曆七月接受治療，往往是在不得已的緊急情況下才勉為其難地接受手術，疾病嚴重度比較高，因此理論上這個月手術的風險應該比平日來得高，但實際的統計數字卻顯示沒有比較高。

魏崢提醒民眾，該接受治療時，無需避諱農曆七月，以免耽誤先機，延誤病情；希望本院的這項觀察結果，對於公眾意識的提升和醫療決策的改進具有實質的意義，並提醒大家，無論是什麼文化背景，科學數據都應是做出醫療選擇的最佳依據。