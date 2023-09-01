國民黨總統參選人侯友宜稱民進黨執政以來，兩岸關係非常緊張，「國際媒體也報導世界上最危險的地方就在台灣」。民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱表示，侯友宜販賣恐懼。對此侯友宜1日再反批，大家都非常擔心，因為民進黨錯誤政策引發戰爭，民進黨難道沒有聽到人民的不安嗎？

侯友宜今上午出席新北市婦女會第24、25屆理事長交接典禮，會前受訪被問及賴辦說法，侯說，國際媒體包括經濟學人雜誌都說過，全世界最危險的地方是台灣，就連他到日本，友人也這樣反映，大家都擔心台海危機，外資關心，更何況國內的人也非常擔心，因為民進黨錯誤政策引發戰爭。

侯說，「民進黨難道沒有聽到人民的不安嗎？應該傾聽人民的聲音，大家擔心兩岸不和平，台海不安定，我一直強調台海兩岸和平最主要是讓台海安定，台灣安全，國際放心。」

至於他率先喊出80歲以上免去巴氏量表，可直接申請外籍看護，行政院昨也決定檢討外籍移工聘用流程等標準，侯說，民進黨7年都沒有想到這個問題，人民痛苦的聲音說很久了，勞動部、衛福部推來推去，總算他講出政見，中央政府馬上拿香跟拜，不只這件事，他也先宣布我要成立癌症基金，馬上中央政府就宣布要成立新藥專門委員會，來解決癌症朋友需要的新藥，這種的政府，平常都不做關心人民最大的痛苦，到選舉才想到人民，這樣的政府能夠相信嗎？還要給他機會嗎？人民要好好思考。