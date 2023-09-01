高雄市張姓男子搭計程車時不滿杜姓司機繞遠路，拿出瓦斯槍怒嗆「你現在欠開嗎」後直接敲打杜男頭部，甚至開槍射擊，杜男顧不得車仍在行駛、嚇得直接跳車保命。杜男事後不斷出現憂鬱、驚恐症狀，無法再開車，向張男提告索賠85萬元。高雄地院審酌杜男的身心損失，判張男須賠償46萬元，可上訴。

去年10月某日，杜男在大寮區載運一對父子返回住處，沿三民區十全路由東往西行駛至博愛路口等停紅燈時，張男不滿杜男故意繞遠路，辱罵髒話後，拿出一把仿貝瑞塔92的瓦斯槍，拉動槍機、指向杜男的頭部，怒吼「你現在欠開嗎」。

杜男矢口否認，張男見他回嘴，氣得直接用槍托敲打杜男頭部。杜男痛到用手阻擋，與張男發生拉扯，張男趁隙直接朝杜男開槍。杜男為求自保，不顧車輛還在行駛，直接跳出車外求救。

張男當時一度下車追人，杜男趁隙跑回已撞安全柱的車輛，想倒車逃跑時又遭張男攔截。張男為了不讓杜男離開，一度抓住車門，但最後仍讓杜男逃脫。

杜男一路逃至十全路某戲院前，立刻報警求救。就醫時，發現自己右肩胛骨疑線性骨折、下排門牙鈍挫傷、右頭皮撕裂2公分併異物、等傷勢，後續回診時發現罹患創傷後壓力症候群合併憂鬱情緒，無法再開車賺錢。

杜男不滿張男暴行，提告求償醫療費用、代步計程車費、系爭車輛維修費用、不能營業之薪資損失和精神慰撫金等共85萬元。

張男辯稱，他不是嗆「你現在欠開嗎」而是嗆「開什麼計程車」，杜男當時也有動手攻擊他，兩人是互相傷害，他只願意賠償杜男的醫療費用。

法官查出，張男使用的槍枝沒有達到法定的殺傷力，但張男2020年就因公共危險案件遭判3月確定，依傷害罪判其5月、可易科罰金。民事部分，認定杜男除了跳車時、沒有將車輛掛入P檔導致前端撞毀，屬於自己的過失，其餘費用在合理範圍內均判准，判張男需賠償46萬元，可上訴。