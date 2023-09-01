彰化縣警局近一周執行全國同步打擊詐欺專案大有斬獲，且累計今年1月至8月結合金融機構臨櫃攔阻民眾遭詐騙共640件，攔阻率72.32％，攔阻金額高達2億7539萬餘元，分析詐騙類型以假投資最多，提醒民眾小心提防。

彰化縣警局8月21日至8月30日執行全國同步打擊詐欺專案行動，總計查獲機房2件3人、集團17件98人、涉詐「臉書帳號」販售商1件1人，查扣現金新臺幣155萬餘元、房屋1處、車輛1部、總計查扣不法所得價值1485萬餘元。

此外，該局統計今年1月至8月，結合金融機構臨櫃攔阻民眾遭詐騙共640件，攔阻率72.32％，攔阻金額達2億7539萬餘元，其中造成民眾財損最高的是「假投資詐騙」。

彰化縣警局長張國雄指出，詐騙集團常透過臉書、IG、私人LINE群組招募投資客，這些大家慣用的臉書或LINE社群軟體，上面顯示的名稱及肖像照片都是可以任意修改成跟投資領域相關的名人，提醒民眾不要相信。

張國雄表示，投資方式要慎選，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，一定就是詐騙，千萬不可聽信網友、投資老師、助理的建言投資，切記不加入網路標榜名人投資的群組，就能遠離詐騙。