國民黨主席朱立倫（左三）出席陳以信（左二）競選總部成立。（曹婷婷攝）

國民黨主席朱立倫今天上午在台南接受媒體聯訪時，被問到侯友宜最新民調上升，他說，不管各界民調還是內參民調都是重要參考，侯友宜民調一直在上升當中，希望最後整合團結，成為一股共同改變台灣，下架民進黨的力量。

朱立倫今天一整天都在台南輔選立委參選人，上午在歸仁區為第六選區立委參選人陳以信競選總部成立站台，下午將前往南區、安平區、北區及安南區，陪同第三、第五選區參選人姚正玉、王家貞掃街及拜廟祈福。

他受訪被問到近來侯友宜民調上升時說，各界民調及內參民調都是重要參考，絕大多數民眾都希望下架民進黨、政黨輪替，如分散這個力量，只會讓民進黨躺著選、賴清德放鞭炮，這是民眾不願見到的。他強調，侯友宜民調一直上升當中，希望最後能整合團結，大家成為一股共同改變台灣、共同下架民進黨的力量。

被問到「侯下郭上」議題，他重申，全民期待就是在野團結努力下架民進黨，這個過程很辛苦，但不要忘了一件事，就是「小我小一點、大我大一點」，如果只有堅持自我，成就不了大局，也違反所有主流民意，若一再堅持只有自我，相信所有民眾絕對不能接受。

針對前立委邱毅指侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，因與朱立倫意見不合，故意請假，朱立倫說，目前全黨上下團結一致，大家不要無中生，不可能有這種情況出現，我們現在就是團結努力、大家一起加油。

面對2024總統大選在野陣營如何整合？朱立倫說，不到最後關頭絕不放棄，不是一定堅持要所謂的三對三，兩位兩位一起也很好，不管喝咖啡、喝果汁都可以，有見面就是好事。他隨後也話鋒一轉說，就像台南一樣，除國民黨提名人選也與在野合作，也跟民眾黨保持聯繫，希望最後形成團結力量讓陳以信等6名選將順利當選。