金門縣金城鎮珠浦西路鳳翔宏德宮路口，於昨(31)日夜間23時45分許發生一起交通事故，警方獲報後趕赴現場處理，發現一輛自小客車疑似自撞路旁護欄及污水處理控制閥後肇逃，造成水管破裂，水流不停，就連人孔蓋也被撞飛10多公尺遠。警方先行將肇事車輛移置保管，並通知自來水廠人員至現場處理水管破裂問題，後續將通知車主到案說明以釐清肇事原因。
警方呼籲，最近天氣不穏定，時有陣雨，路面溼滑，提醒駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，並隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。.
金門縣金城鎮珠浦西路鳳翔宏德宮路口，於昨(31)日夜間23時45分許發生一起交通事故，警方獲報後趕赴現場處理，發現一輛自小客車疑似自撞路旁護欄及污水處理控制閥後肇逃，造成水管破裂，水流不停，就連人孔蓋也被撞飛10多公尺遠。警方先行將肇事車輛移置保管，並通知自來水廠人員至現場處理水管破裂問題，後續將通知車主到案說明以釐清肇事原因。
警方呼籲，最近天氣不穏定，時有陣雨，路面溼滑，提醒駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，並隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。.
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