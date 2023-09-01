《美麗島電子報》昨(8月31日)公布最新總統大選滾動式民調，在四腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德以支持度35.3%領先、接著為國民黨總統參選人侯友宜17.8%、民眾黨總統參選人柯文哲17.1%、鴻海創辦人郭台銘11.6%。對此，前國民黨立委陳學聖今(1日)在臉書指出，以作戰佈署來形容，侯的國民黨像重裝師，移動緩慢，但打的是戰略，目標明確，柯則像是輕騎兵。

民調曝光後，陳學聖今在臉書提出2點分析，「第一個聯想，就是侯友宜民調從來就沒有低到13%，若不是民調公司抽樣有誤，就真的是有人在蓄意引導，同時，賴清德民調趨勢也在下滑，沒能守住四成，更不用說之前，賴什麼事都沒做，民調就上升7%，破四成，侯什麼錯也沒犯，就掉7%，真的很扯」。

陳學聖指出，第二個聯想就是以作戰佈署來形容，侯友宜的國民黨像重裝師，移動緩慢，但打的是戰略，目標明確，奪的是主戰場，最後對決，侯必定是要角；柯文哲則像是輕騎兵，移動快速，容易在戰術面有戰功，但要撐起大局，是缺乏縱深。