光陽「輕鬆入手一小步、百萬通勤一大步，GP125最低39800優惠專案」全台大轟動，市場空前熱烈迴響，不到1個月訂單迅速突破4萬台，KYMCO GP125「最得我心」實至名歸，全方位滿足消費者高度期待。

而光陽為答謝並回饋全台消費者熱情支持「通勤不貴，感恩回饋」，KYMCO周四8月31日正式宣布優惠再延長、擴大優惠，並為數萬名排隊訂購等候的準車主們，加碼獻上「5000元購車金」專屬升級優惠，「升」得你心，答謝數萬名準車主們的耐心等候。光陽更強調，GP125全台大熱銷，KYMCO保證守護最高品質，好評優惠限時再延長。

三陽擁有耐操、方便維養及親民價格的SYM迪爵125，今年初產品改款有感升級，引擎油耗都提升，近日迪爵125更祭出破天荒最高補助2.38萬元優惠。同樣擁有好口碑，輕巧好上手的WOO115，自推出以來即受到市場與車主喜愛，搭載日本京濱噴射系統，1級油耗的出色表現，提供消費者更穩定、環保省油的騎乘體驗。為了回饋消費者對WOO115的支持，SYM亦搶先推出汰舊換新加碼優惠活動。

SYM迪爵125擁有三大DNA「好品質－搭載日本京濱噴射系統、好安全－全新CBS2.0剎車系統、好省油-一級油耗」。WOO115同樣以品質佳、安全、實用性著稱，成為女性通勤者及家庭用車的理想之選。WOO115與迪爵125現正推出購車優惠，而WOO115汰舊換新加碼，包括三陽購車補助金5500元(直扣)、汰舊換新三陽再加碼3000元(電匯)。