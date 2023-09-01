虎門科技昨日舉辦第31屆虎門科技CAE技術大會暨應用科技博覽會，提供與會者深入交流園地，為備受期待的業界年度盛會，今年依舊吸引將近500位CAE工程師、專家、專案經理、資深業界人士參加。由主席鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中揭開序幕，參與的單位有力智電子、東元電機、工研院機械與機電系統研究所、聯合骨材等就其專業領域分享CAE的應用，包括虛實數位技術整合、電源IC、AI驅動的高功率密度系統散熱技術、無人機的數位設計開發、人工關節設計等熱門的複雜設計領域，主題及產業囊括半導體、電動車、航太、電子等。

虎門客戶群行業範圍遍及半導體、國防、電子、電動車、傳產、高頻通訊、法人研發單位及學術體系等領域。虎門上半年營收2.66億元，年增14.53％；CAE顧問收入及CPC自製軟體收入等高毛利業務成長，帶動毛利率增加4個百分點至41％，稅後淨利成長38.91％，營收、獲利、EPS再度同步創下歷年同期新高紀錄。其中第2季營收1.38億元，年增13.91％；稅後淨利0.21億元，年增22.04％，EPS為1.00元，單季整體業績亦為歷年同期新高。由於半年為傳統入帳旺季，且客戶需求旺盛，下半年營運表現可期。