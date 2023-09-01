好市多新品再度引發網友暴動，一名網友分享一款樂高行李箱，充滿童趣的外型吸引千人狂讚，不少人留言坦言，看到實體真的很可愛，忍不住就買一個回家了，引起網友熱烈討論。另有家長則說，最近開學了想幫孩子換書包，好市多賣的樂高書包超可愛，而且裡面有3個夾層，很適合讓小孩當書包用。

一名網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，逛好市多意外發現超可愛的新品，20吋的樂高行李箱，顏色有黃色和藍色2種可以選擇，一個行李箱1899元，超Q外型讓原PO立刻衝了。

貼文引起網友討論，上千人點讚直呼可愛。「剛看到就咻咻去買了」、「怎麼辦好想買」、「之前在別的地方有看到，價格比較高，沒想到現在換好市多賣了」、「沒有紅色也太可惜了」。有網友分享，前幾天看到就忍不住買回家，剛好最近全家出國旅遊，樂高行李箱給小孩用，裝5天4夜的衣服很剛好。

不少家長則是推薦好市多的樂高書包，造型一樣超可愛。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過有網友質疑，登機箱的為什麼要買一個「後面凹進去犧牲容量，外面突出來佔據擺放空間」的行李箱？也有網友表示，把手是單隻的感覺會很不穩，只能裝輕一點的東西，但外觀是真的可愛。

另有家長則分享，樂高行李箱很可愛，但家裡已經太多行李箱的話，可考慮買「樂高後背包」，一個1299元，裡面有3個夾層，現在剛好開學，很適合讓小孩當書包用，但是如果是大人想背的話，肩帶部分可能會有一點卡。