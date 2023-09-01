高雄首度舉辦的「高雄奶茶節」將於2日、3日在鹽埕區大勇路熱鬧登場，共有40家奶茶店家及45家特色餐車一同共襄盛舉。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄首度舉辦的「高雄奶茶節」將於2日、3日在鹽埕區大勇路熱鬧登場，共有40家奶茶店家及45家特色餐車一同共襄盛舉。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄首度舉辦的「高雄奶茶節」將於2日、3日在鹽埕區大勇路熱鬧登場，共有40家奶茶店家及45家特色餐車一同共襄盛舉，現場除有各種特色奶茶、美食餐車，還規畫親子互動遊戲，鹽埕區周邊旅宿業者也端出多項優惠方案響應活動，歡迎民眾趁著假日嗨翻「高雄奶茶節」。

高市府觀光局長高閔琳表示，此次活動邀請40間特色知名奶茶店家大會師，無論是台式、港式、泰式、英式或是法式奶茶，在「高雄奶茶節」通通都能暢飲；也彙集45家人氣美食餐車到場助陣，預估將為在地的鹽埕商圈、觀光產業帶來滿滿人潮及商機。

此外，包括高雄漢王洲際飯店、愛河日央、阡陌一舍UNS、回家民宿、夏優旅居、雀客快捷高雄愛河、福容大飯店 高雄、城市商旅真愛館、城市商旅駁二館、天子閣飯店、高雄愛河智選假日酒店等鹽埕區周邊旅宿業者也祭出多項優惠響應奶茶節活動。

觀光局說明，民眾只要於活動現場消費滿3家奶茶店，就能獲得精美且實用的限量「高雄熊」高雄美食卡，而消費達3家餐車就能獲得限量茶葉蛋加爆米花。活動當日將邀請職籃高雄全家海神隊球員林任鴻及于煥亞、網紅馬可、知名藝人LALA及姐妹淘部落客親臨現場與民眾同歡。