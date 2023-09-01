烏克蘭外長庫列巴今天要批評烏軍反攻遲緩的人閉嘴，並要求盟邦援助更多武器。烏軍大反攻3個月以來，目前在烏克蘭東南部終於抵近俄軍主要防線。

政治新聞網Politico.eu報導，庫列巴（Dmytro Kuleba）在西班牙托雷多（Toledo）與歐盟各國外長非正式會晤時於場邊受訪說：「批評烏軍反攻龜速，等於是向犧牲的烏軍官兵臉上吐口水，奉勸所有批評者們閉嘴。有本事就自己來烏克蘭，收復1平方公分土地試試看。」

烏克蘭6月初展開大反攻以來推進緩慢，幾週成為國際新聞關注焦點。一些最堅定的烏克蘭支持者認為反攻進展緩慢，部分原因要歸咎於盟邦在一切反攻所需裝備與素材方面的援助延宕，包含戰車、飛彈和戰機。

庫列巴藉機喊話盟國提供更多武器，「我們目前正與德國政府討論，提供金牛座（Taurus）長程飛彈，比照美、法等已軍援遠程武器的做法。柏林方面一直怕我軍用長程飛彈深入打擊俄國境內，對提供射程500多公里的金牛座一直爭議。但提供金牛座飛彈給我們是再順理成章不過的事。」

庫列巴訴求對象不只德國，還要所有操作F-16戰機的歐盟成員加入荷蘭、丹麥、挪威的行列慷慨解囊，不光提供訓練，也要援助戰機，「這在現階段是件簡單的事」。

「華爾街日報」指出，烏克蘭在西方奧援下展開大反攻，經3個月苦戰終於在東南部前線擊穿俄軍防線。烏方官員稱烏軍已到達羅博季涅（Robotyne）村南側的俄軍主要防線，並在韋爾博韋（Verbove）村附近的俄軍陣地作戰。

不過要將目前的突破轉變為全面打穿俄軍防線仍困難重重。俄軍正大量以無人機引導砲兵壓制烏軍，俄軍戰線也沒出現崩潰跡象，且正派遣包含傘兵等部隊增援。

非西方的軍事觀察家比對實際地圖後，認為烏軍只能算突破俄軍的前沿陣地，尚未真正進入由龍牙（阻絕坦克的障礙物）、地雷與俄軍更多砲兵火力所組成的真正防線。

另據瑞士「時代報」（Le Temps）此前報導，在烏克蘭前線採訪的各國記者8月20日接獲通知，即日起除非有烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）批准，記者們不得赴前線採訪。新聞官奧勒斯基（Oleksiy）透露，原因不是前線損失慘重，就是在準備新的大規模攻勢。

報導還採訪一名被連夜從波蘭訓練基地召回的年輕連長米哈伊爾（Mikhail）；米哈伊爾與同僚在波蘭接受3週戰術訓練，現被派赴前線。

米哈伊爾說其實在波蘭能學到的有限，「與毫無底線的敵人交手一年半之後，現在我會的比所有歐洲的教官都多，不過彼此交流經驗很有趣」雖然位階無法得知高層指揮官意圖，但目前跡象與經驗告訴米哈伊爾，烏軍應該不久就會展開大膽攻勢。