蘇拉颱風即將登陸恐引發風暴潮，福建10萬多人轉移。（大陸中央氣象台）

大陸中央氣象台1日發布紅色預警，蘇拉颱風或將於1日夜間到2日上午在廣東惠東到台山一帶沿海登陸。大陸自然資源部提醒，蘇拉或引發廣東沿海地區風暴潮。目前福建也已經轉移10萬餘人。

31日晚，廣東省氣象服務中心發文稱，2018年山竹經過菲律賓時，強度降到強颱風，颱風眼已經模糊。但蘇拉經過巴士海峽後，颱風眼仍然渾圓漂亮。

40多年以來，以超強颱風強度進入南海的颱風只有三個：莫蘭蒂、杜蘇芮、蘇拉。2016年莫蘭蒂衝擊的是廈門，今年杜蘇芮衝擊的是泉州。「蘇拉則是衝著廣東來了，不論它登不登陸、登陸廣東哪個城市，它都會沿著廣東海岸線走一遭，風雨的爪子必將上岸，對我省東部和珠江三角洲中南部市縣帶來嚴重風雨影響。」

大陸中央氣象台1日颱風預警：今年第9號颱風蘇拉（超強颱風級）中心1日早晨5點鐘位於香港東偏南方大約270公里的南海東北部海面上，就是北緯21.7度、東經116.6度，中心附近最大風力有16級（55米／秒），中心最低氣壓為930百帕，七級風圈半徑250-280公里，十級風圈半徑130公里，十二級風圈半徑70公里。

預計，蘇拉將以每小時10-15公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，將於9月1日夜間到2日上午在廣東惠東到台山一帶沿海登陸（強颱風級，45-50米／秒，14-15級），也不完全排除在廣東中部近岸海面向西偏南方向移動的可能。

大風預報：9月1日08時至2日08時，台灣海峽、南海中部偏東海域和南海南部及南沙群島、中沙群島、黃岩島附近海域、浙江沿海、福建中北部沿海將有6-7級，陣風8-9級大風；南海北部及東沙群島、福建南部沿海、廣東沿海和珠江口以及香港和澳門等地將有7-9級、陣風10-11級的大風，其中上述部分海域或地區將有10-12級大風，蘇拉中心經過的附近海面或地區風力有13-16級、陣風17級。

降水預報：月1日08時至2日08時，福建東南部、廣東東部和南部有大到暴雨，其中，福建東南部、廣東南部等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨（250～280毫米）。

9月1日白天，廣東東部沿岸海域有8~10級的雷暴大風。

大陸央視新聞用戶端報導，超強颱風蘇拉已移入南海東北部海面，並逐漸靠近廣東東部沿海，預計廣東東部近岸海域將出現巨浪到狂浪。8月31日，自然資源部南海預報減災中心發布風暴潮橙色警報，廣東省水文局將防風水文測報Ⅱ級應急回應提升為Ⅰ級，兩部門均提醒廣東沿海各地注意風暴潮影響，做好防潮措施。大陸自然資源部南海預報減災中心提示，從8月31日下午至9月1日下午，粵東沿岸將出現50~180cm的風暴增水，其中潮州饒平、汕頭海門最高潮位將達到195cm。廣東省水文專家提醒，廣東沿海各地及時轉移風暴潮嚴重影響地區的人員，加強海堤、水閘等設施的巡查維護，沿岸低窪地區嚴防海水倒灌，做好防潮準備。

8月31日，廣東省消防救援總隊成立防禦颱風蘇拉前方指揮部，調度成立360人的第一增援梯隊做好前置增援，並成立第二增援梯隊200人、第三增援梯隊500人做好增援準備。目前，全省消防救援隊伍均已進入等級響應狀態，重點針對人員密集、地勢低窪區域和石油化工、地下交通場所等做好救援準備工作。

在廣州白雲機場，各保障單位提前對飛機擺放輪擋進行穩固處理，將高空作業設備車輛降至最低，對保障車輛進行捆綁防風或撤離，做足防風準備工作。

受颱風蘇拉影響，8月31日，福建省防指維持防颱風Ⅱ級、防暴雨Ⅳ級應急回應。各地除南平、三明外全部啟動應急回應，其中廈門、泉州、莆田防颱風Ⅲ級，漳州防颱風Ⅱ級、防暴雨Ⅳ級。同時，畫定防颱風、防暴雨重點區域，派出4個工作組分赴廈門、漳州、泉州、龍岩檢查防颱風工作。漳州、泉州兩市推遲中小學及幼兒園秋季開學時間至9月4日。