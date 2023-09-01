台南市政府前經濟發展局長陳凱凌涉嫌接受廠商性招待、喝花酒及索賄180萬元，上個月16日被台南地院判刑8年；他的律師當庭聲請具保，但經台南地院合議庭評議後，近日已駁回。

據了解，陳凱凌從去年底被檢方聲押獲准後，羈押至今已逾8月，一審上月16日宣判時，他的律師當庭再度聲請具保，經法官諭知正式遞狀後，合議庭仍駁回他的聲請。

根據台南地院先前駁回陳凱凌具保聲請的理由，指陳凱凌所犯法定刑7年以上有期徒刑重罪，重罪常伴有逃亡的高度可能，且依陳的過往經歷，可見他有籌措相當現金經濟能力，再參酌此案經媒體廣泛報導備受矚目，預期陳有畏罪逃亡，規避後續審理程序的進行，以及刑罰執行可能性倍增，如不採取限制被告行動自由等相當措施，難以確保陳遵期到庭接受日後審判或執行程序，仍有繼續羈押的必要。

一審認定，陳凱凌犯公務員利用職務上機會詐取財物罪處有期徒刑4年6月，褫奪公權5年；又犯公務員假借職務上機會，故意犯詐欺得利罪，處有期徒刑2年6月，褫奪公權3年；又犯公務員財產來源不明罪，處有期徒刑2年，褫奪公權2年；又犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月；又犯洗錢防制法一般洗錢罪，處有期徒刑10月，併科罰金10萬元，應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年。至於已繳交犯罪所得180萬元，及未扣案犯罪所得441萬282元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。