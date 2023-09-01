民進黨將再生能源政策視為「神主牌」，但最新民調顯示，僅有36.5％民眾對再生能源政策滿意，有近6成民眾認為，再生能源有圖利特定廠商或個人的嫌疑，高價採購再生能源，導致台電虧損擴大，更有高達 7成民眾認為綠能蟑螂橫行、弊案頻傳，啟思民本基金會董事長、國民黨立委江啟臣直言，展現人民「超高的憤怒值」。

江啟臣今天上午舉行能源政策調查發布記者會，民調顯示，民眾對於再生能源政策滿意度偏低，全體民眾僅有 36.5％對再生能源政策表示滿意，且支持者僅剩下泛綠政黨支持者，60.6％不滿意。

江啟臣說，弊端叢生，民眾當然有疑慮，這部分是執政黨面臨選舉的不定時炸彈，而泛綠政黨支持者滿意度達 86.1％， 36.5％的滿意度其實非常接近民進黨總統參選人賴清德的支持度，根據之前看過的民調，賴清德在黨內的支持度大概也是在85％左右。

蔡英文總統提出「2025能源配比」，再生能源要占台灣總發電量的20％。根據能源局統計，2022年台灣再生能源發電量占比為8.3％，對於政府推動再生能源的效率，滿意度也僅有34.0％、63.7 ％不滿意。

民調顯示，針對「政府目前推動的再生能源，有圖利特定廠商或個人的嫌疑，高價採購再生能源，結果導致台電虧損擴大，最後由全⺠埋單。」有59.5％的民眾同意，且50.4％非常同意，態度強烈，38.7 ％不同意；58.1％民眾認為高價保證收購「綠電」，加重了台電的虧損，且46.6％ 非常同意，態度強烈。

對於不肖人士違法靠綠能獲取暴利，綠蟑螂橫行，從苗栗、彰化、雲林、台南等地的弊案頻傳，引發官商勾結、貪腐弊端，55.9％ 民眾非常同意，14.2％還算同意，有高達 70.1％民眾同意，具高度共識、高度有感。

另外，民調顯示，63.4％民眾認為發展綠電缺乏合理制度與規畫，破壞環境生態、農田良地與土地濫用，特別是雲嘉南 58.9％、 高屏澎 66.6％的民眾同意。

江啟臣直言，對於這幾題，有點意外的是「人民超高的憤怒值」，民眾「非常同意」的看法超過5成，都是展現超高憤怒值。

民調結果顯示，83.2％民眾認為，應該大幅降低火力發電的比重， 減少溫室氣體排放，達到淨零碳排的目標，其中 52.5％表示非常同意，且泛綠政黨的支持者也有 70.8％同意這樣的看法。

江啟臣總結，民眾對於政府再生能源政策與效率不滿意，對於目前執政黨 2025 能源配比中，火力發電的比例達到 80％也有高度的疑慮，顯見，明年不論由哪一個政黨執政，全面檢討台灣未來的能源政策與配比，恐怕是勢在必行的問題。

江啟臣也說，至於電價是否調漲，以及再生能源推動的效率，出現某種程度的矛盾，都是將來的主政者要面臨的問題。

本次民調由啟思民本基金會執行，調查對象為全國20歲以上網路人口，調查時間自8月28日至29日，有效樣本1125份，在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.92％內。

抽樣方法則是以FB廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區、教育程度。採用比例估計法，母群體參數依內政部最新之人口數據，針對本次調查蒐集資料，以反覆加權法(Raking)進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡、地區、教育程度特徵符合全國母體結構。