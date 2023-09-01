據報導，台積電原本為英特爾下一代CPU配置約10%的3奈米產能，但由於設計延遲問題，英特爾決定推遲該產品的投產。受此影響，台積電今年3奈製程產量可能大幅下滑，到第四季，台積電3奈米製程的產出估將從每月8萬～10萬片大幅放緩至每月5萬～6萬片。

這對高通4奈米訂單被台積電搶走的三星電子來說是個好消息，三星正全力衝刺試圖彎道超車台積電。報導指出，台積電在提升3奈米良率上不太順利，而根據Hi Investment & Securities調查，三星3奈米良率將超過60%，高於台積電目前的55%。

此外，產業專家表示，由於台積電3奈米產能有限，除蘋果之外，其他無晶圓廠IC公司明年為了向台積電下單勢必搶破頭，而最終敗下陣來的公司將轉向三星電子。

值得注意的是，據傳三星電子的3奈米製程在價格競爭方面具有優勢，其每片晶圓生產價格低於台積電。且有消息指出，高通正在考慮將其下一代行動AP、即第四代Snapdragon 8晶片，將委由三星的3 奈米製程代工。

三星曾拿下高通第一代Snapdragon晶片的所有訂單，但由於三星4奈米的良率不穩，高通最終將第一代Snapdragon 8 Plus和第二代Snapdragon 8訂單轉給了台積電。