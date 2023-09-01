兆利近幾年將產品重心放在柔性折疊屏幕樞紐，目前智慧型手機折疊機佈局已開始收割，兆利亦研發應用於其他裝置的產品。

三星及華為等積極投入折疊式手機領域，加速折疊手機產品技術成熟，亦吸引各大手機品牌廠相繼推出新款折疊手機，市調機構預估，112年摺疊手機出貨預期將年成長33%，達1700萬支規模，由於兆利為大陸手機品牌廠折疊手機樞紐重要供應商，成為折疊手機浪潮下的贏家。

隨著大陸智慧型手機品牌廠折疊手機銷售攀升，今年上半年折疊手機佔兆利營收比重已近30%，已成為公司營運成長主要動能，兆利預估，下半年折疊手機產品佔營收比重有望靠近50%，全年折疊手機營收佔比可望上看40%。

兆利今年上半年稅後盈餘為1.25億元，每股盈餘為2.1元，其中第2季稅後盈餘為1.22億元，單季每股盈餘為2.04元，累計前7月合併營收為41.05億元，年減1.86%。

兆利表示，第3季營運會比第2季好，下半年會比上半年好，今年營收會比去年好，至於獲利，由於去年匯兌貢獻明顯，能否超越去年有待觀察。