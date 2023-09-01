隨科技發展，手機支付已成為趨勢，為了順應潮流，新北市交通局也多家行動支付業者合作，可使用行動支付APP繳交路邊停車費，原本已有7家配合業者，今（1）日起再新增悠遊付、icash Pay及全支付，使目前可繳交新北市路邊停車費的行動支付APP總計高達10家，不僅民眾選擇更多元，查詢與繳費也變得更方便、輕鬆。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，目前配合的10家行動支付APP分別是Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、一卡通、遠傳friDay理財＋、悠遊付、icash Pay及全支付等，除了民眾方便即時查詢、繳納路邊停車費之外，各業者也推出不同的優惠，如Line TV體驗序號、新綁定車號享10％回饋，每月上限50元，以及綁指定信用卡享最高4％折扣等。

除了新北市本身有10家行動支付可以繳納路邊停車費之外，新北更與宜蘭縣、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣，通同推廣北台8縣市路邊停車費行動支付繳費，目前共有Pi拍錢包、街口支付及一卡通等4款APP可以跨縣市繳交上述8縣市的路邊停車費，讓民眾開車出差、旅游前往8個縣市時，不需擔心繳費單遺失或忘記繳費而被罰錢。

新北市交通局在官網網頁提供北台8縣市共同繳費管道連結，只要進入新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網即可點選下載APP，隨時隨地輕鬆完成查詢和繳費，讓停車費繳交更方便。