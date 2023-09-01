高雄市岡山區有一家資本額才50萬元的蛋行超思公司，竟在今年蛋荒時，因進口國外蛋，獲得農業部上億元補助款。國民黨總統參選人侯友宜1日出席活動致詞時，大喊「這些都是弊案」，並強調民進黨政府不只光電弊案一堆，缺蛋也要查，「所以我當選，一定從頭查到尾，一件一件把他揪出來，絕對不會放過。」

侯友宜今上午出席新北市婦女會第24、25屆理事長交接典禮，上台致詞時談到民進黨政府，忍不住痛批，今天早上報紙掀開，他就看到，台灣缺蛋時，資本額50萬的一人公司，居然可以從國外代理全台6成以上的蛋，「公司從何而來我們也不知道，政府有責任搞清楚啊。」

侯質疑，人民最缺蛋時，農業部為什麼不趕快找有能力的蛋商，而是找間一人公司，資本額只有50萬的來做？這件事大家用想的都知道，政府不只光電弊案一堆，這要不要查，「所以我當選，一定從頭查到尾，一件一件把他揪出來，絕對不會放過這些，這些都是弊案。」

另外侯友宜也講到，台鐵太魯閣號408車次前年發生事故釀49死213傷悲劇，交通部昨邀請JR西日本福知山線事故後改革重要推手來台交流鐵路安全改革經驗；不料罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，竟在第8節車廂發現疑似罹難者頭蓋骨。

侯友宜痛批，最傷痛的家屬，帶著國外友人到現場，那是需要一個重回現場的勇氣，「那是人家的傷痛欸，結果居然讓家屬看到有疑似頭蓋骨、亡者的物品等」，侯強調，政府難道沒有看到這是被害者的痛，他們需要這些東西，讓他們的家人回家，看到這些，就是在被害者傷口灑鹽巴，「我們的政府沒有徹底反省跟檢討。」