美國前總統川普被控試圖推翻2020年喬治亞州的總統大選敗選結果，遭到刑事起訴，他今天拒不認罪，同時要求與18名共同被告中的某些人分開受審。

綜合路透社與法新社報導，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）今年8月以涉嫌犯下13項重罪起訴川普，其中包括敲詐勒索、施壓州官員扭轉2020年選舉失利的結果、涉嫌偽造選舉人名冊，以破壞國會認證民主黨籍的拜登勝選的程序。

川普在富爾頓郡高等法院的文件中表示：「如我以下簽名所證明，我特此放棄正式傳訊，並就本案起訴提出無罪答辯。」

此一答辯意味著川普下週不會親赴亞特蘭大出庭面對指控。

川普的律師還要求法官將川普的案件與一些尋求速審的共同被告分開審理。這將使得川普與共同被告之一切塞布羅（Kenneth Chesebro）於不同時間受審。

切塞布羅是川普2020年競選時聘用的律師，他的案件將於10月23日開始審理。川普的律師團說，他們來不及為這個日期做好準備。

77歲的川普在共和黨2024年總統大選候選人提名戰中領先其他競爭者，他上週到富爾頓郡監獄投案，成為第1位拍攝犯罪檔案大頭照的美國前總統，隨後以20萬美元（約新台幣637萬元）交保。

川普在喬治亞州案件的共同被告中，有數人也放棄出席正式傳訊，並提出無罪答辯，包括律師鮑爾（Sidney Powell）、庫蒂（Trevian Kutti）和史密斯（Ray Smith）。

川普的前律師朱利安尼（Rudy Giuliani）曾在法庭上對大選結果提出質疑，但未成功。他今天透過發言人表示，他將放棄傳訊，且不認罪。

川普的另一名前律師艾里斯（Jenna Ellis）今天也不認罪，並同樣放棄親自出席傳訊的權利。

喬治亞州提交的起訴書長達98頁，其中指控川普和其他18名被告共犯下41項刑事罪名。川普被控串通其他被告，多方試圖推翻自己在喬治亞州以不到1萬2000票的差距輸給拜登的結果。

喬治亞州一案是川普第4樁被起訴的案件。今年3月，他因涉及向1名色情片女星支付封口費而在紐約州被起訴；5月，又因涉嫌不當處理聯邦機密文件，在佛羅里達州受到聯邦起訴。

華盛頓聯邦法院的另1份起訴書指控川普涉嫌非法尋求推翻2020年大選失利的結果。川普將於明年3月就此案受審；開審翌日，美國十多個州的共和黨選民將決定是否要給川普重新角逐白宮大位的機會。

川普在所有刑事案件中均提出無罪答辯。明年，在他爭取再次入主白宮的同時，可能也會在法庭花上許多時間。