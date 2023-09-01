天下文化與童綜合醫院共同舉辦《跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣》新書發表會，來自產官學醫等各界貴賓蒞臨支持。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

天下文化與童綜合醫院共同舉辦《跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣》新書發表會，來自產官學醫等各界貴賓蒞臨支持。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

天下文化與童綜合醫院共同舉辦《跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣》新書發表會，會後來賓參觀直升機停機坪。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

昔日中部海線醫療資源匱乏，台中童綜合醫院成立以來，至今走過半世紀，從3人到3000多位醫護，不僅在陸面照護中台灣民眾的身心，範圍延伸至空中與海上救護，讓醫療服務立體化。昨舉辦《跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣》新書發表會，來賓冠蓋雲集。

天下文化與童綜合醫院共同舉辦《跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣》新書發表會，來自產官學醫等各界貴賓蒞臨支持，天下文化社長林天來致詞開場後，立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀、台中市衛生局副局長邱惠慈、台中市大台中醫師公會理事長魏重耀也上台推薦，會後並參觀直升機停機坪。

童綜合醫院董事長童瑞年也分享新書，娓娓敘述童醫院如何扭轉弱勢變成優勢，從建置完善急重症照護流程，並組織急重症照護團隊開始，在挫折中尋找解方，不斷精實醫療設備、擴充人員、增加床位，穩健走出自己的一片天。醫院以醫者仁心為本，不僅在陸面照護中台灣民眾的身心，範圍延伸至空中與海上救護，讓醫療服務立體化，更從疾病治療者，變成健康照護者。

「您好！我們是童綜合醫院國際醫療轉送人員，我們來帶你回家了。」童醫院指出，對於身在他鄉受傷或突發疾病的患者或家屬，這是最令人激動的一句話，也是院方多年來不曾間斷的救援聲。

總院長童敏哲指出，秉持父親童瑞欽創院院長的從醫初衷，讓病人疾病獲得改善並康復是醫療人員的職責，在醫療日新月異的時代，要能與國際並駕齊驅就需以科技力強化醫療力，建置尖端設備、數位轉型創新思維、推動產學合作與智慧醫療、引進再生醫療的新趨勢等，就能讓就醫病人獲得最優質的醫療選擇與服務。

現場也邀請空勤總隊隊長趙青松分享與童醫院合作無間歷程，他說，因為每一次合作都攸關著每一條寶貴生命的延續，因為有空勤弟兄們成功救援載運病人，才能成就後續醫護團隊的即刻救命，也構築堅強的緊急醫療救護網絡。

特別是一位被救回生命的陳先生，也到場感動向空勤總隊與童綜合醫院致謝。2022年4月人在烏坵的陳先生因心肌梗塞合併多項心臟疾病，命懸一線，幸好即刻啟動緊急醫療後送，不到3小時空勤總隊直升機就把病人從烏坵送抵童醫院23樓停機坪，把握黃金救援直接送入手術室，救回寶貴生命。