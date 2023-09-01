演練過程並下達各式無預警突發狀況，讓參訓人員臨場應變。(圖／金門消防局提供)

搶救人員於找尋受困者後，運用快速救援板（FAST BOARD）將受困消防員固定於快速救援板上。(圖／金門消防局提供)

近年來台灣地區有許多英勇的消防人員，為搶救民眾生命而遭受無情烈焰襲擊殉職，為避免類似憾事發生，並強化消防員火場意外事故自救處置暨團隊救援技能，金門縣消防局第二大隊假金湖分隊駐地規畫RIT(Rapid Intervention Team)火場快速救援等相關訓練，總計出動7車20人次參與演練，期望從訓練中汲取寶貴的經驗，提升所屬人員人命救援技術。

消防局指出，此次演練課題特別針對搶救人員發生受困等意外事故進行想定，首先由內部受困者啟動自救程序(GRAB LIVES)及無線電的求救回報(LUNAR)，讓指揮官迅速有效確認受困定位點，在最短時間內展開搜索行動，在嘗試「同夥伴救援」及「內部其他小組救援」未果時，由火場外預先布置「RIT救援小組」展開入室救援，過程搭配本局災害搶救科最新添購「照明定位繩」、「彈性伸縮搜索繩」、「多功能搬運扁帶」及「快速救援板」等最新搜救利器，可加速搜救效能。

消防局進一步說明，搶救人員於找尋受困者後，運用快速救援板（FAST BOARD）將受困消防員固定於快速救援板上，適用於水平與垂直地形，快速拖拉離開現場，於最佳保護措施之下，有效率地將人員救出，提高消防人員火場生存率；並於演練過程並下達各式無預警突發狀況，讓參訓人員臨場應變，複合式考驗消防同仁平時單項技能訓練成效，整體演練過程詳實逼真。

消防局第二大隊副大隊長董紀瑋表示，精實訓練是消防員持續前行的基石，唯有從每次訓練汲取相關自救及救援技能，才能遂行日後每一場救援任務，未來除了火域面相訓練外，將持續規畫水域及山域等不同領域之訓練，期許同仁於本職範疇，持續強化自身救援能力，為地區縣民羅織公共安全防護網，確保其生命財產之安全。