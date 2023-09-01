im.B吸金詐騙案，檢方認定主嫌曾國緯涉嫌成立im.B平台，7年吸金逾90億元，逾4千人受害，將他及女友張淑芬、行政院前顧問陳振坤等人起訴，9月1日移審後，台北地方法院公開抽籤後，由中籤／的許芳瑜擔任受命法官，江俊彥擔任審判長，林彥成擔任陪席法官，承審法官將開庭再裁定是否羈押曾國緯等人。

起訴指出，有四海幫背景的曾國緯（本名曾耀鋒），因槍砲案判刑確定遭通緝，找父親曾明祥掛名金隆科技負責人，自己為實際負責人，自2015至2016年創立im.B平台，2018年架設網站，由女友張淑芬任總經理，找12名人頭債權人，藉由媒合不動產借貸進行債權認購方式吸金。

曾男等人以年息9％到13％不等、保證期滿可兌回本金等話術招攬投資，指示業務員、幹部認購平台債權，製造認購活絡假象，2019年更重複上架虛偽不動產債權，誘騙投資人。im.B自去年起無法按期發放利息，今年4月10日有投資人未收到利息，成立自救會向檢警調檢舉，全案曝光。