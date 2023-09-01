陳(沖)提及，7月曾發表「中美洲飄來的一抹哀愁」，談的就是拉美情勢對台灣參與國際金融組織的影響，文末含蓄提到要慎防國際法上權利能力的影響與衝擊，「不幸一語成讖」，學術界友人曾言過慮，「是也非也？」但當時講得的確稍嫌含蓄。

陳(沖)表示，根據各大報整理外交部資料，台灣參與的國際組織大約還有9個。其中，他個人曾參與活動的有世貿組織（WTO）、亞太反洗錢組織（APG）、亞銀（ADB）、歐銀（EBRD）及中美洲銀行（CABEI）5個，會籍的保持都與財經活動有關，也或多或少有金管會身影。

陳(沖)指出，除了上述國際金融組織外，台灣至少還有國際保險監理官協會（IAIS）及國際證券管理機構組織（IOSCO）會籍，或許是外交部遺漏、或許非外交部的重點業務，但均是經貿上有份量的組織。

陳(沖)說明，IAIS成立於1994年、台灣是創始會員，曾主辦過一次年會。當年在幾無邦交國聲援情況下，他個人還當選首屆執行理事、也是亞洲第一人。最近國內熱烈討論保險業是否或如何適用保險資本標準（ICS）的爭議，ICS就是IAIS力推的國際標準。

而IOSCO台灣則參與更久、早在1987年便參與，也曾主辦過一次年會，各種小型會議不計其數，長期與各成員國保持良好關係。IOSCO在5月還提出加密服務監管建議，陳(沖)認為在數位經濟時代，台灣應有機會扮演適當角色。

陳(沖)指出，與上述兩單位的互動，主管機關的專業、語文能力都很重要，目前金管會主委黃天牧不僅稱職，且與二單位淵源甚深，加上前述ADB、APG、CABEI等均與金融專業有關，無論明年政府如何改組，均需掌握與該等組織關係的深遠人脈，以確保會籍，也確保台灣國際法人地位。

陳(沖)提醒，台灣外匯存底約5千多億美元，以存款或證券形式在國外開戶存放，一旦失去國際組織會員資格、或者像樣的邦交國降為零，台灣有無法律實體（Legal entity）的地位開立戶頭？甚至有無權利能力保有這些外匯？事關全體國人多年努力成果，不可不慎。

陳(沖)認為，蔡英文總統在金磚會後打算出訪史瓦帝尼，是鞏固邦誼的正確做法，但還有千頭萬緒待理。當務之急，是否也應研究，若台灣有朝一日在國際上不被承認、只是一政治實體時，在國際社會如何享受權利、負擔義務？「思之有點不寒而慄！」