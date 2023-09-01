戴爾科技（Dell Technologies）今天上調全年營收與獲利預期，主要是拜人工智慧（AI）榮景所賜，以及電腦硬體與伺服器產品需求在長達數月下滑後趨於穩定。

總部位於德州圓石城（Round Rock）的戴爾科技，盤後股價大漲8%。

戴爾此一結果顯示最新跡象，即科技支出低迷情況可能即將結束，此前網絡設備供應商思科系統公司（Cisco）的季度營收也超出預期。

由於科技巨頭（Big Tech）對人工智慧的投資成長，戴爾預計市場對其產品的需求將會增加，包括戴爾PowerEdge伺服器，以及與輝達公司（Nvidia）合作的生成式人工智慧設計。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）數據，戴爾預計第3季營收將在225億美元至235億美元之間，超過分析師預期的216.7億美元；每股獲利預料介於1.45美元上下10美分，分析師預期為1.38美元。

戴爾目前估計，全年營收在895億美元至915億美元之間，每股獲利6.3美元、上下20美分。

戴爾第2季營收及每股獲利均高於分析師預期。

戴爾表示，第2季伺服器和網路營收為42.7億美元，較第1季成長11%，主要是人工智慧優化伺服器的需求增加帶動。