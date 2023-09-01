國民黨台北市第五選區（萬華、北中正）立委人選遲未有定論，不少地方基層都很關注，對此，民進黨參選人吳沛憶1日指出，近日跑基層感受到藍營基層支持者對國民黨的混亂很失望，上周副總統賴清德訪萬華眷村也受到歡迎，可看見藍營鐵票倉開始鬆動。

吳沛憶表示，國民黨人選到現在還未提名，但地方上議員都在預告自己準備被提名，而自己跑基層也感受到藍營基層支持者對國民黨的混亂很失望，讓他們不知為何而戰，不知道該挺誰，但這混亂也讓此區藍綠版圖有洗牌的契機。

吳沛憶提到，上周副總統賴清德去萬華，參訪青年公園旁邊的眷村，里長是現任國民黨籍，但都很歡迎也不避諱同台，讓她很意外，原本是藍營鐵票倉的區域也開始鬆動。

吳沛憶也說，此次選舉主要訴諸團結，競選總部主委由林昶佐擔任，另外兩位民進黨議員則是總部副主委，下周將有第一場合體掃街，9月17日也將舉辦政見座談會，並邀請總統蔡英文出席，後續則會陸續提出政見，力拚選戰。